SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di una saronnese che racconta la difficoltà incontrata per ottenere un certificato in Municipio.

Sono cittadina saronnese da un anno e volevo segnalarvi un disservizio che mi sta creando non pochi problemi.

Lo scorso marzo è mancato mio padre, ora per la successione ho bisogno di un certificato di residenza. Sono andata in Comune lo scorso venerdì e lì due uscieri mi hanno lasciato un foglio in cui è indicato il numero da chiamare per prendere l’appuntamento senza il quale non posso richiedere il certificato.

Ok, posso chiamare solo il lunedì, il mercoledì ed il venerdì e solo dalle 12.30 alle 13.30.

Ok, è da lunedì che chiamo e che non riesco a parlare con l’ufficio anagrafe, faccio il numero e gli interni come da indicazioni della voce registrata, mi mettono in coda e quando è il mio turno o cade la linea o mi passano l’ufficio informazioni che mi rimette in coda.

L’ufficio informazioni mi suggerisce di richiedere il certificato via mail, fatto, peccato che sono tre giorni che nessuno si degna di rispondere.

Ora, mi sembra assurdo che per richiedere un misero certificato di cui ho bisogno per gravi motivi, che mi rilascerebbero in quanto, cinque o dieci minuti, io debba sopportare l’inefficienza del Comune. Grazie per avermi “ascoltata” e mi piacerebbe che qualcuno lo facesse presente al sindaco e agli altri cittadini.

26062021