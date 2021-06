COMASCO – I carabinieri della stazione di Appiano Gentile, all’esito di accurati accertamenti, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà un cittadino di Veniano, 56 enne, per aver apposto, nel corso del pomeriggio di ieri 25 giugno, su un muro di recinzione privata che affaccia sulla pubblica via Grilloni di Appiano Gentile, attraverso una bomboletta spray, la scritta “Gay nei forni”, con accanto disegnate una svastica e una croce celtica. L’uomo si era poi allontanato poco dopo, facendo perdere le sue tracce.

La scritta rinvenuta, tuttavia, restava per poco tempo senza autore, poiché i militari dell’Arma si mettevano subito al lavoro con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, individuando quindi il responsabile di questo episodio. Rintracciato a Veniano, ha ammesso le proprie responsabilità ed ha consegnavto la bomboletta spray utilizzata per realizzare le scritte (posta in sequestro); ed è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona)

26062021