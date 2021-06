SARONNO – Dopo il raduno pre-Europeo con 20 atlete presenti, ad un giorno dall’inizio del XXII Campionato Europeo di softball (27 giugno-3 luglio) in Friuli Venezia-Giulia, il manager di Italia Softball Federico Pizzolini ha diramato la lista ufficiale delle 17 azzurre che scenderanno in campo per difendere il titolo continentale conquistato in Repubblica Ceca nel 2019 contro l’Olanda.

Lasciano temporaneamente la squadra azzurra, per diversi motivi, come il ct Pizzolini, il presidente federale Andrea Marcon e la vice presidente Fibs Roberta Soldi hanno spiegato alle ragazze nella riunione al termine del raduno, tre atlete che hanno svolto un ruolo importante nel progetto di questa Nazionale e nel percorso verso l’Europeo: Marta Gasparotto; la lanciatrice Veronica Comar (Inox Team Saronno) per la necessità di rafforzare il settore degli interni; e Laura Vigna (ex Saronno). Noemi Giacometti rimarrà aggregata alla squadra in qualità di bullpen catcher.

Ecco le convocate dall’allenatore Federico Pizzolini. Dall’Inox Team Saronno Brittany Abacherli, Andrea Filler, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone; Melany Sheldon della Rheavendors Caronno; Lisa Ann Birocci e Emily Carosone tesserate del Friul ’81; Ilaria Cacciamani, Erika Piancastelli e Beatrice Ricchi del Forlì; Alexia Lacatena del Caserta; Elisa Grifagno del Pianoro; Greta ed Elisa Cecchetti, Amanda Fama e Metaxia Koutsoyanopulos del Mkf Bollate; Andrea Howard del Bussolengo.

