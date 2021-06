SARONNO – Ancora una brutta perdita per la città degli amaretti e soprattutto per il suo ricco mondo delle associazioni. Stamattina si è spento Giancarlo Sandrelli storico presidente della Banca del Tempo di Saronno.

Sandrelli ha guidato il sodalizio per oltre vent’anni: “Era conosciuto e stimato da tutti. Saronno perde un cittadino che ha contribuito a migliorare la città. Altri perdono anche un caro amico”. Al momento non è stata resa nota la data del funerale.

La Banca del tempo, realtà a cui Sandrelli aveva dedicato tanto tempo e energie partecipando anche agli incontri del coordinamento lombardo, è uno “spazio di socialità ed espressione dei principi dell’economia solidale”. E’ organizzata come un istituto di credito in cui le transazioni sono basate sulla circolazione del tempo, anziché del denaro. Un iscritto al circuito offre un servizio della durata di un’ora a un altro iscritto, per esempio riparandogli la macchina o tagliandogli i capelli. Alla fine della prestazione, il primo avrà maturato un credito di un’ora, mentre il secondo un debito di pari importo.

