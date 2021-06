VERCELLI – Baseball Club Saronno corsaro sul campo del Vercelli, questo pomeriggio: i saronnesi, dopo alcune sconfitte consecutive, sono tornati dunque alla vittoria, imponendosi col risultato di 3-1 e dunque rilanciandosi verso le zone alte della graduatoria. Per i saronnesi era la settima giornata.

Softball – Intanto in Friuli Venezia Giulia è iniziato l’Europeo di softball: in attesa del debutto dell’Italia, previsto alle 20.30 domenicali contro la Russia, nessuna sorpresa per le altre “grandi” del torneo, tutte vincenti e con facilità. L’Olanda ha debuttato stamane travolgendo la malcapitata Austria, 16-0; mentre la Repubblica Ceca ha battuto 9-0 la Danimarca. Ha già giocato anche la Russia, in mattinata contro la Bulgaria, vincendo 10-0. Fra le possibili outsider, netto 7-0 di Israele sulla Croazia. Dell’Inox Team Saronno nell’Italia ci sono Brittany Abacherli, Andrea Filler, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone; Melany Sheldon della Rheavendors Caronno Pertusella. Nel gruppo anche l’ex saronnese Lisa Ann Birocci, oggi tesserata del Friul ’81.

(foto: un momento del match domenicale del Bc Saronno, sul diamante di Vercelli in Piemonte)

