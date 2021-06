SARONNO – “Grazie lo stesso!” Lo hanno voluto dire, tramite i social, i dirigenti dell’Az Robur Saronno a giocatori e staff dopo la sconfitta di ieri sera sul neutro di Chiari nel Bresciano, nella finalissima del campionato maschile di C Gold contro la Virtus Lumezzane.

“Siete i nostri eroi, avete giocato una partita spaziale e siete arrivati ad un tiro dalla vittoria e dalla promozione. È stata una finale clamorosa ed una stagione clamorosa in cui i senior hanno preso per mano i ragazzi, tutti guidati da coach Tato Grassi sino al massimo livello del basket regionale, portando pallacanestro di altissima qualità e tantissimo talento Robur in tutti i palazzetti della regione. Complimenti a Virtus Lumezzane e Aurora Desio per le meritate promozioni in Serie B al termine di una stagione davvero speciale!”