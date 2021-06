Calcio, Esperia Lomazzo: nuovo dt Cavalletti e ds vivaio Minardi. Partono gli open day

LOMAZZO – Grandi novità in casa Esperia Lomazzo, il presidente Luca Rossetti nell’intento di dare nuovo slancio al settore giovanile ha inserito due figure preziose: nuovo responsabile del settore giovanile Davide Minardi, classe ’84 che vanta esperienze in società come Accademia Inter, Renate, Olginatese e Seregno come analista per la serie D. E nuovo direttore tecnico Dennis Cavalletti, classe ’76, figura storica del Lomazzo nonché preparatore dei portieri in Eccellenza con trascorsi a Fenegrò, Union Villa e Ardor Lazzate.

La società organizza open day aperti a tutti i ragazzi e ragazze che hanno voglia di crescere e divertirsi in un ambiente sano.

Gli open day sono divisi a seconda dell’età e dell’attività svolta: per attività sul campo e presentazione progetto per la stagione 2021/2022, giovedì 1 luglio alle 17.45 per le categorie agonistiche (per i nati dal 2004 al 2009), venerdì 2 luglio alle 17.45 per attività di base e scuola calcio (per i nati dal 2010 al 2016). Mentre per un incontro con allenatori qualificati ed esperti in attività motoria abbiamo due incontri, sabato 3 luglio alle 9.30 per le categorie agonistiche (per i nati dal 2004 al 2009) e lunedì 5 luglio alle 17.45 per le attività di base e scuola calcio (per i nati dal 2010 al 2016).

Per confermare la presenza si può scrivere al numero 324.5047470 con nome, cognome, anno di nascita.

Tutte le attività sono state organizzate nel rispetto delle norme anticovid.

Esperia Lomazzo Calcio, via del Filagno 2, Lomazzo (CO)

23062021