Festa Unità Varese: Astuti al dibattito sulla sanità lombarda

VARESE – Anche il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, ha l’altra sera partecipato al convegno sul futuro della sanità lombarda che si è svolto alla Festa dell’Unità in corso a Varese.

“Non vi nascondo l’emozione di un incontro dal pubblico, in un luogo a me molto caro: la Festa dell’Unità. Grazie agli illustri ospiti per l’importante confronto su un tema così centrale per tutti i cittadini lombardi. Ora è necessario rivedere la legge sanitaria ed è fondamentale non sprecare l’occasione del Pnrr – rimarca Astuti – È una sfida fondamentale da cogliere per rilanciare il sistema sociosanitario lombardo”. Una occasione, dunque per fare il punto sui tematiche di grande attualità, di fronte ad un pubblico numeroso (nel rispetto delle norme anti-covid) e che si è dimostrato particolarmente interessato al dibattito.

(foto: il consigliere regionale del Varesotto, Samuele Astuti, esponente del Partito democratico, ha l’altra sera partecipato al convegno sul futuro della sanità lombarda)

27062021