Gita domenicale: appena fuori Saronno c’è il labirinto nel mais

SARONNO / COGLIATE – Una idea per una passeggiata nel pomeriggio domenicale? Appena fuori Cassina Ferrara di Saronno c’è il labirinto nel mais. E’ stato realizzato nell’ambito del Family camp promosso al campo volo, la struttura che si trova nelle campagne proprio fra Saronno e Cogliate.

Oggi per tutto il pomeriggio tanti eventi, al campo volo di via Bernardino Luini: prevista una esposizione di mezzi anticincendio boschivo del Parco delle Groane, i “trial horse games” con “Elena e i cavalli”, una dimostra di Tai chi chuam con Giorgio Gaulli, una dimostrazione di manovre di disostruzione pediatrica con la Croce rossa Alte Groane, una simulazione di ritrovamento di persone scomparse con i volontari dell’associazione “Lupo maestro”. Sempre attivo il punto di ristoro, ci sono anche tappeti elastici per i bambi e stand di associazioni e commercianti. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione comunale cogliatese. Si va avanti in tutti i weekend sino al 1 agosto.

(foto: labirinto nel mais)