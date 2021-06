SARONNO – Ragazzini e famiglie al Matteotti, ragazzi delle medie e delle superiori all’oratorio di via Legnani è questo il pubblico che ieri sera ha assistito alla partita dell’Europeo Italia Austria su maxischermi nella città di Saronno.

Per entrambe le location si tratta di una proposta avviata all’inizio della competizione che anche ieri ha confermato le proprie presenze. Punto di partenza il rispetto delle norme anticovid: mascherine, niente assembramenti, misurazione della febbre e registrazione dei presenti.

Al Matteotti, dove era presenti anche i consiglieri comunali Lorenzo Puzziferri e Luca Davide, grande attenzione anche per la coreografia con bandiere tricolori e persino i calcetti per giocare insieme durante l’intervallo. Al Legnani c’è il tradizionale cambio di location: il primo tempo il pubblico si è posizionato al coperto, perchè era ancora troppo chiaro per restare nel cortile diventato la platea del secondo tempo. Anche qui qualche bandiera azzurra e tanto entusiasmo. “C’è stata una buona partecipazione fin dalla prima sera – spiega don Federico Bareggi che ha organizzato l’appuntamento – è anche un modo per recuperare la socialità persa in questi mesi. Continueremo così per tutte le partite degli azzurri sperando che di vittoria in vittoria cresca anche la partecipazione”.

