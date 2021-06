SARONNO / GERENZANO – Punture di insetti, un problema “stagionale” che non va sottovalutato. Oggi intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno nella vicina Gerenzano, al centro sportivo di via Inglesina, dove un 19enne era stato punto da insetto. Il personale della Cri, valutata la situazione, ha deciso per procedere con il trasporto del ragazzo all’ospedale di Saronno, per tutti gli accertamenti del caso.

Brutta avventura anche per un 57enne di Saronno: ieri era era stato punto da una vespa ed oggi si è ritrovato la mano completamente gonfia. Residente nella zona del centro storico, si è recato nei vicini locali della guardia medica, alla sede Cri di via Marconi, per una visita di controllo e le opportune terapie, che sono a base di cortisone.

(foto archivio: attenzione alle vespe, la loro puntura più creare parecchi problemi. Oggi sono stati due gli interventi medici per episodi di questo genere, nella zona)

27062021