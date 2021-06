SARONNO – Pedone investito da un’auto in via Roma, non lontano dall’incrocio con via Manzoni: è successo ieri sera alle 21.15. Sul posto immediato è stato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, il comando è praticamente dietro l’angolo; ed è arrivata rapidamente anche una ambulanza della Croce rossa saronnese. Il tutto per soccorrere il pedone, rimasto contuso: si tratta di un uomo di 49 anni, che comunque si è rapidamente ripreso. E’ stato comunque trasportato con l’autolettiga all’ospedale cittadino di piazza Borella per essere visitato e medicato, e per tutti gli accertamenti del caso.

I militari dell’Arma, come vuole la prassi in simili circostanze, hanno subito avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e per mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo. Sempre in via Roma ieri mattina i mezzi di soccorso erano intervenuti per soccorrere un pizzaiolo, rimasto ferito quando si è ritrovato una mano incastrata in un macchinario.

(foto: l’intervento masttutino di sabato dei mezzi di soccorso in via Roma)

27062021