SARONNO – Ufficiale è il divorzio del Fbc Saronno dal tecnico Giampaolo Chiodini, che aveva guidato la squadra nelle ultime due annate. Mentre per il momento la società non ha ancora ufficializzato il nominativo del nuovo tecnico che guiderà la squadra al debutto in Promozione, dove approda nella prossima stagione a seguito della fusione con il Gorla Minore.

Il sito specializzato nel calcio locale, paolozerbi.com, fa riferimento ad un accordo del presidente Simone Sartori con Niccolò Taroni, attualmente vice-allenatore dell’Ardor Lazzate. Nel club brianzolo è stato vice dei tecnici Gianluca Antonelli e Roberto Bonazzi, mentre da calciatore ha giocato nel Fenegrò, Ardor Lazzate, Western Strikers (squadra di Adelaide nel sud dell’Australia che partecipa alla National premiere league, la massima categoria semi-professionistica locale), Seregno e Fenegrò. La sua ufficializzazione dovrebbe giungere già ai primi di luglio, e quindi si inizierà a programmare la prossima stagione.

(foto archivio: Niccolò Taroni, già giocatore e vice-allenatore dell’Ardor Lazzate)

28062021