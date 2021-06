SARONNO – Dopo il rinvio di settimana scorsa parte oggi il periodo di chiusura totale alla circolazione del tratto di via Roma compreso tra via Visconti e via Manzoni

“Il provvedimento si è reso necessario per garantire idonee condizioni di sicurezza durante la demolizione del marciapiede lato nord dello stesso tratto di strada interessato dalla chiusura. I veicoli provenienti da est, autobus compresi, e diretti verso il centro città potranno deviare in via Miola, via Bergamo e via Manzoni. L’intervento è quello di riqualificazione di via Roma, dove i lavori sono iniziati due mesi fa”.

Questi tre giorni di circolazione modificata, da oggi al 30 giugno, saranno solo l’inizio: “Nell’immediato futuro saranno necessari altri provvedimenti di chiusura totale della stesso stesso tratto stradale. In particolare altre chiusure saranno previste in occasione della finitura della pavimentazione della pista ciclabile lato nord e dell’asfaltatura finale del manto stradale”.

All’intersezione tra via Roma e via Miola sono stati posizionati dei cartelli per informare gli automobilisti dello stop alla circolazione sull’arteria.

