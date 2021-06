CASTIONS DI STRADA – Buona la prima dell’Italia agli Europei 2021 in Friuli Venezia Giulia: al debutto, domenica sera, le azzurre hanno travolto 9-0 quella che viene indicata come la possibile quarta forza del torneo, ovvero la Russia. che nel pomeriggio aveva a sua volta “demolito” 10-0 la Bulgaria. Prova decisamente convincente per le italiane – fra le quali militano diversi elementi dell’Inox Team Saronno e della Rheavendors Caronno – che hanno sempre mantenuto il controllo della situazione portandosi subito avanti, 2-0 al primo inning. Decisiva comunque la quarta ripresa, con i 7 punti delle italiane favoriti dal fuoricampo di Erika Piancastelli; mentre la lanciatrice dell’Italia, Greta Cecchetti ha decisamente vinto la sfida a distanza con la collega russa, Mayya Shalvadze. Tutto molto facile per l’Italia.

Dell’Inox Team Saronno nell’Italia ci sono Brittany Abacherli, Andrea Filler, Giulia Longhi e Fabrizia Marrone; Melany Sheldon della Rheavendors Caronno Pertusella. Nel gruppo anche l’ex saronnese Lisa Ann Birocci, oggi tesserata del Friul ’81.

Il programma – Per l’Italia oggi la sfida con la Polonia (lunedì 28, ore 20, a Ronchi dei Legionari), Bulgaria (martedì 29, ore 15, a Cervignano) ed Ungheria (martedì 29, ore 20, a Ronchi dei Legionari). Da mercoledì 30 giugno avrà inizio la seconda fase che porterà fino alla finale di sabato 3 luglio.

(foto: la saronnese Giulia Longhi in maglia azzurra)

