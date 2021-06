SARONNO – La domenica della Cascina Colombara è iniziata con un auto depredata: finestrino lato passeggiero mandato in frantumi e abitacolo messo sottosopra a caccia di qualcosa di valore. E’ la terza volta che succede alle porte della Cascina Colombara per la precisione tra via Torres e via Don Sturzo.

Ma non l’unico problema. In almeno due occasione sono stati “visitati” i box e i garage condominiali sempre con l’obiettivo di trovare qualcosa di valore che potesse essere facilmente rivenduto. A creare una sensazione di insicurezza anche il viavai decisamente sospetto nella zona. “Sempre le solite facce, in orari prefissati che si avviano nelle aree verdi. Qualcuno resta diverse ore la maggior riesce dopo pochi minuti”. Effettivamente negli ultimi mesi nella zona boschiva tra Caronno Pertusella e Saronno sud i carabinieri hanno smantellato una casa dello spaccio ben organizzata.

La richiesta dei residenti è molto semplice controlli ed attenzione per la sicurezza dell’intera zona.

(foto si ringrazia il nostro lettore)

21062021