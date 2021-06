Meteo: grande caldo e rischio temporali improvvisi

SARONNO – “Una circolazione anticiclonica favorisce sulla regione flussi caldi dai quadranti occidentali o meridionali con disagio termico moderato o forte. Dalla serata odierna, lunedì 28 giugno, si intravede il cedimento del campo anticiclonico con un aumento dell’instabilità, i cui effetti saranno evidenti in particolare nella giornata di domani 29 giugno. Per oggi 28 giugno previsto cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nuvolosità medio-alta, a tratti compatta, quindi aumento della nuvolosità cumuliforme, con

addensamenti maggiori sui rilievi settentrionali. Saranno possibili rovesci o temporali sparsi nel pomeriggio-sera sui rilievi settentrionali, con possibile interessamento anche della pianura occidentale e centrale in serata. Temperature in pianura massime tra 32-35 gradi. Zero termico intorno a 4000 metri. Venti in pianura deboli o localmente moderati prevalentemente orientali, in montagna deboli o moderati meridionali, rinforzi sulle creste di confine e su Appennino”. Lo fa sapere il Servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Per domani 29 giugno cielo irregolarmente nuvoloso sui rilievi settentrionali con addensamenti più marcati ed estesi al pomeriggio; da poco nuvoloso a sereno sulla pianura, con locale aumento della nuvolosità cumuliforme dal pomeriggio. Nella mattinata residui rovesci o temporali sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio eventi in intensificazione ed estensione, con possibilità

di temporali forti e grandine, in particolare sulle zone nord occidentali con possibile interessamento anche dell’alta pianura.

Precipitazioni in generale estinzione in serata, salvo isolati eventi notturni. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico: intorno a 3700 metri. Venti: in pianura deboli o localmente moderati prevalentemente meridionali, in montagna

deboli o moderati meridionali.

28062021