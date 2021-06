Prove di ripartenza a Solaro: aprono tre nuove attività. Il benvenuto del sindaco

SOLARO – L’Amministrazione comunale di Solaro dà il benvenuto a tre nuove attività commerciali del paese. Raccogliendo l’invito degli esercenti, sindaco di Solaro Nilde Moretti ed il consigliere delegato al Commercio Davide Panetti, hanno fatto visita ai tre negozi nel fine settimana portando la buona accoglienza di tutta la comunità ed un sincero augurio di proficuo lavoro e lunga vita alle nuove realtà del tessuto commerciale solarese. Si tratta di: Caffè 131 di via Mazzini, Vini Am di via Mazzini e La Coccinella frutta e verdura di via Drizza.

Sottolinea il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Ci ha fatto piacere conoscere da vicino queste tre nuove realtà del commercio di prossimità, un valore della nostra Solaro da continuare a difendere e sostenere. I negozi di paese offrono un servizio inestimabile grazie alla competenza dei loro gestori ed al rapporto diretto che si viene a creare con la clientela. Saremo sempre al loro fianco per fare in modo che Solaro continui ad essere un paese a misura di cittadino e di famiglia”.

Rileva Davide Panetti, consigliere comunale con delega al Commercio: “Abbiamo raccolto con interesse l’invito dei nuovi esercenti. Siamo sicuri che possano aggiungere qualcosa in più all’offerta commerciale del nostro paese. Negli ultimi mesi il commercio locale ha sofferto per la pandemia, ma come Amministrazione abbiamo cercato di far sentire il nostro supporto alle realtà solaresi con varie iniziative e continueremo a farlo anche nel futuro prossimo. Il commercio locale è vita e l’apertura di tre nuove realtà rafforza le nostre speranze per un grande rilancio ed una veloce ripartenza per tutti”.

28062021