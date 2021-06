SARONNO – “Dopo un 2020 senza nessun pride, eccolo tornare finalmente nel 2021 in tutte le più grandi città italiane. Le modalità sono state molto differenti rispetto ai pride che hanno preceduto questo, soprattutto per garantire una maggiore sicurezza a causa della pandemia ancora in corso. Quest’anno non si è tenuta nessuna marcia ma comunque ancora tanta voglia di festeggiare e di ritrovarsi insieme dopo il periodo difficile che abbiamo passato”.

Inizia così la nota di Arianna Iula giovane saronnese che sabato ha partecipato al Pride a Milano

Da saronnese partecipante al pride di Milano posso dire che ho visto negli occhi di tutti la grande voglia di rivedere persone come te, con le quali sentirsi a proprio agio, di poter sfogare tutta la propria voglia di mostrarsi al mondo in un modo che chiusi in casa non abbiamo potuto fare; proprio per questo mi ha fatto tenerezza vedere quante persone mi abbiano chiesto di poter fare foto con il cartellone che avevo preparato e che si sono fermati poi per fare una lunga chiacchierata.

Ovviamente non è mancata la musica e le grandi apparizioni sul palco, come Sergio Sylvestre, Benji di Benji & Fede con la sua fidanzata Bella Thorne, Immanuel Casto e moltissimi altri artisti.

Questo pride, comunque bello e divertente, mi fa desiderare di tornare a fare le marce come gli anni passati e di poter abbracciare tutti come prima del covid, inoltre vedendo così tante persone sia giovani che senior così gentili e propositivi mi fa sperare ancora di più in un futuro più inclusivo in cui tutti si sentano al sicuro e in pace con chi sono realmente.

27062021