SARONNO – E’ completamente avvolta dal nastro bianco e rosso, anche perchè ormai inutilizzabile, la casetta dell’acqua di piazza dei Mercanti. Il vandalismo è stato realizzato nella notte tra giovedì e venerdì.

Il dispositivo era già ko da qualche tempo ma l’ultimo danneggiamento è stato davvero consistente. Le immagini lo raccontano bene. I vandali hanno staccato la copertura di alluminio. E non si sono accontentati di prendere di mira l’esterno della casetta. Hanno distrutto le valvole che regolano l’erogazione dell’acqua rendendo il distributore inutilizzabile.

L’accaduto è stato segnalato dai primi pendolari all’Amministrazione comunale che ha provveduto a girare la richiesta di intervento alla Saronno Servizi che si occuperà di eseguire l’intervento di manutenzione straordinaria per rimettere in servizio la casetta. Allertata anche la polizia locale che si occuperà di controllare le immagini della videosorveglianza a caccia di elementi utili per risalire all’identità dei vandali.

(foto: la casetta dell’acqua come si presentava sabato mattina)