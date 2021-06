Una delle scelte migliori quando si viaggia con la propria famiglia e i bambini è di certo un villaggio per vacanze. I villaggi per vacanze in famiglia, specie se siti sul mare, come Pappasole.it, oppure immersi nel verde, sono un’ottima soluzione perché permettono sia ai bambini sia ai genitori di godersi appieno la propria vacanza. Ma scopriamo di più su come scegliere il miglior villaggio per una vacanza in famiglia!

Villaggio per vacanze in famiglia: le caratteristiche che non possono mancare

Di certo il primo passo è scegliere un villaggio per vacanze in famiglia che sia sito all’interno di un contesto ambientale di impatto, come può essere la costa della Toscana con le sue accoglienti spiagge. Il villaggio dev’essere immerso anche da un’area verde circostante che permettono alla struttura di avere il giusto spazio nel quale strutturare la loro attività e anche tutti i loro servizi.

Tutti i villaggi di qualità di solito presentano spiagge attrezzate e un servizio apposito per raggiungerle. Ma soprattutto hanno all’interno servizi di altissimo pregio pensati sia per i bambini sia per gli adulti.

Tutti i villaggi sono dotati di spazi come:

Piscina e SPA per rilassarsi

Piscine dedicate ai bambini

Campi polivalenti o palestre per chi vuole fare attività sportiva

Escursioni, corsi e animazione per divertirsi e impegnarsi in attività divertenti

Una cucina ottimale per provare dei piatti ottimali sia tradizionali sia non

Bisogna considerare come i villaggi debbano essere strutturati anche in versione family friendly. Questo vuol dire che devono avere uno spazio per le famiglie e soprattutto per i bambini. Piscine e animatori, baby parking per i bambini sono ideali per passare la propria vacanza in totale relax.

Villaggi per le vacanze: servizi e spazi per i bambini

I bambini in vacanza da soli con i genitori potrebbero accusare un po’ la noia o la stanchezza. Questo non succede invece all’interno dei villaggi per le vacanze che presentano spazi e servizi dedicati ai bambini.

Un buon villaggio deve presentare delle attività divertenti che permettano i bambini di incontrarne altri, in questo modo faranno nuove amicizie, giocheranno insieme e passeranno così una delle vacanze più belle. Le strutture per le famiglie sono provviste di un’area divertimento e piscine pensate per aiutare i bambini a giocare in sicurezza. Ma non solo.

I villaggi per le vacanze presentano anche dei club per bambini, ma anche per gli adolescenti, che prevedono un’assistenza professionale e sicura che sono organizzati in orari ben precisi tutti i giorni delle vacanze. Oltre ai mini club e young club i bambini più attivi potranno anche divertirsi a seguire delle attività sportive, sempre seguiti da professionisti seri e in grado di garantire la loro incolumità.

Villaggio Vacanze: perfetto anche per gli adulti

I villaggi per le vacanze sono perfetti non solo per i bambini, che sicuramente si divertono molto, ma anche per i genitori. Infatti, le strutture migliori non sono solo su misura di bambino ma presentano servizi dedicati anche agli adulti che possono godere delle ore in solitaria e fare attività diverse dal solito.

Infatti, mentre i bambini sono impegnati in attività adatte a loro, i genitori possono: fare delle passeggiate, andare in spiaggia, andare in piscina, frequentare la spiaggia, fare sport e tante attività per coccolarsi e rilassarsi al meglio.

Un villaggio per vacanze dedicato ai bambini, dunque, non è perfetto solo per i più piccoli ma anche per i genitori. Tutta la famiglia potrà fare tante attività sia separati sia insieme. Alla fine della vacanza si tornerà a casa completamente rilassati, tranquilli e senza alcuno stress, ma con la voglia di ritornare di nuovo l’anno prossimo insieme alla propria famiglia.