SARONNO – Simone Morandi rimane il direttore sportivo del Fbc Saronno ed è già al lavoro con la dirigenza ed il resto dello staff a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione che prevede l’approdo dei biancocelesti nel campionato di Promozione dopo la fusione con il Gorla Maggiore, che già militava in tale categoria.

L’intenzione della società, come ricordato dal presidente Simone Sartori in una intervista rilasciata ieri a “Match point” (la trasmissione sportiva condotta da Agostino Masini e Paolo Renoldi su Radiorizzonti, l’emittente comunitaria cittadina) è di allestire una formazione competitiva ma anche con tanti giovani promettenti. Con il ruolo di diesse nel quale, ha precisato Sartori, è stato confermato Morandi. Presto i primi “colpi” di mercato; in corso anche il confronto che i giocatori già in rosa per valutare la loro eventuale permanenza al Saronno. Il Fbc nelle ultime due stagioni ha militato nel campionato di Prima categoria.

(foto: il riconfermato direttore sportivo del Fbc Saronno, Simone Morandi)

29062021