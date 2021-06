Disinfestazioni a Limbiate: si richiede la collaborazione dei cittadini

LIMBIATE – E’ arrivata nei giorni scorsi una lettera del comune indirizzata ai cittadini residenti in alcune zone della città per annunciare il periodo di disinfestazione e la necessità di avere la collaborazione di tutti.

La zona interessata alle operazioni di deblattizzazione della pubblica fognatura è quella di via Trento e Villaggio Giovi, dove sono state individuate presenze di scarafaggi: “Per aumentare l’efficacia dell’azione, vi invitiamo ad eseguire una disinfestazione della vostra fossa biologica, affidandovi a ditte specializzate entro la metà di luglio”.

Trascorso tale periodo, nel caso in cui siano riscontrati inadempienti, il comune di Limbiate emetterà un’ordinanza a carico dei cittadini residenti in condomini o aree non adeguatamente trattate.

29062021

(foto archivio)