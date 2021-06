TRADATE – Gazza in chiesa Sant’Anna alle Ceppine di Tradate, per cercare di sfrattarla sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, oltre a quella del posto anche da Saronno e Como. La presenza del volatile era stata segnalata già domenica, e visto che non se ne andava ai responsabili parrocchiali non è rimasta altra scelta che chiedere aiuto ai pompieri.

La gazza si è piazzata nelle zone alte del tempio sacro, in posizione del tetto irraggiungibile, nella parte che si trova sopra all’altare. Visto che non si riusciva a farla sloggiare neppure aprendo tutte le porte e le finestre, da Como è stata fatta arrivare l’autoscala per rimuovere le reti anti-volatili che si trovano sui lucernai che sono stati aperti sperando che, presto o tardi, se ne vada spontaneamente; anche perchè non si faceva avvicinare ed era impossibile riuscire a prenderla.

(foto: autoscala dei vigili del fuoco durante un precedente intervento nella zona)

