I pompieri di Lazzate raddoppiano le quote rosa: è arrivata Lucrezia

LAZZATE – “Dopo aver frequentato con impegno il corso di addestramento e superato con grinta l’ esame finale entra nell’organico del distaccamento il vigile volontario Lucrezia Grigoletto. Salgono così a due le ” quote rosa ” di Lazzate”: a dare l’annuncio dell’arrivo della nuova vigilessa i responsabili del comando lazzatese dei pompieri. Che così proseguono: “Al nuovo vigile auguriamo un percorso ricco di soddisfazioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. A Lucrezia anche i complimenti delle redazioni de ilSaronno e ilGroane.

Sempre in prima linea sul territorio i vigili del fuoco volontari del comando di Lazzate, che spesso è possibile vedere all’opera anche nelle altre località del comprensorio, sempre su input ed il coordinamento dei comandi provinciali ed in base alle esigenze ed alle emergenze che di volta in volta si verificano.

(foto: la neo-volontaria vigili del fuoco Lucrezia Grigoletto. Superato l’esame finale è adesso entrata ufficialmente nell’organico del distaccamento locale di Lazzate)

29062021