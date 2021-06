ARESE – La ripartenza dopo la fase più acuta dell’emergenza coronavirus: l’economia si sta rimettendo in moto, a Solaro hanno aperto nuove attività mentre Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, traccia la strada per il futuro e venerdì 2 luglio alle 12 apre le porte al nuovo store Lush Milano Arese a Il Centro di via Luraghi ad Arese. Un punto vendita che conferma, in questo particolare momento storico, l’importanza del retail fisico per il brand, asset fondamentale per costruire un legame con il consumatore e comunicare il valore dei prodotti. Il punto vendita Lush Milano Arese rappresenta il negozio del futuro per Lush: progettato all’insegna dell’innovazione e della sicurezza, si propone di andare incontro alle esigenze del nuovo cliente attraverso un approccio omnicanale a sottolineare la forte connessione con il digitale, settore in forte espansione durante la pandemia. Il servizio Click & Collect permetterà ai clienti di ordinare comodamente online e ritirare in store, mentre la Realtà Aumentata farà ingresso nel punto vendita grazie all’app LushLabs che dialoga virtualmente con il cliente: inquadrando il prodotto desiderato in negozio sarà possibile accedere a una scheda contenente informazioni e video dimostrativi, come ad esempio gli effetti di una bomba da bagno che si scioglie nell’acqua.

L’atteso store Lush Milano Arese è progettato interamente intorno ai valori etici che dal 1995 contraddistinguono il brand inglese: lo spirito da sempre inovativo che si fonde alla forte artigianlità e alla costante attenzione all’ambiente, l’offerta di prodotti unici nel settore della cosmesi e al contempo freschi, fatti a mano, 100% vegetariani e per il 65% totalmente nudi e privi di packaging, a testimoniare il continuo impegno a proporre alternative efficaci e la battaglia contro ogni forma di spreco. Proprio i prodotti nudi saranno protagonisti dell’opening: il nuovo store apre infatti le sue porte all’inizio del mese per eccellenza dedicato alla consapevolezza del nostro consumo di plastica, il Plastic Free July e si propone come punto di riferimento per guidare i clienti verso scelte di consumo più responsabile. Lush Arese è il primo store aperto nel 2021, e lancia un messaggio positivo da parte dell’azienda che rinnova l’attenzione per l’Italia ed amplia la propria presenza al nord in una zona che va incontro alle esigenze dei clienti, non solo del milanese ma anche delle zone limitrofe, collocandosi in una location che accoglie visitatori da tutta la Lombardia.

Alessandro Andreanelli, amministratore delegato di Lush Italia, commenta: “Siamo orgogliosi e entusiasti per questa nuova, attesa, apertura. Lush Milano Arese rappresenta per noi una profumata ventata di freschezza dal sapore di normalità: una sfida importante e uno stimolante nuovo punto di partenza per il futuro del brand in Italia. Siamo rimasti colpiti dal calore e dall’affetto con il quale tutti i nostri clienti ci hanno supportato nell’ultimo anno e mezzo e questo negozio rappresenta il nostro modo di ringraziarli. Il nuovo store incarna alla perfezione l’anima del brand: l’innovazione e la creatività capaci di sfidare l’industria della cosmesi, i valori etici per guidare un futuro più responsabile”.

