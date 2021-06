Nuovo campetto da basket alle scuole di Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Un nuovo campetto da basket per arricchire l’offerta sportiva scolastica in paese. La struttura è stata realizzata con i finanziamenti regionali per la ristrutturazione delle scuole e servirà principalmente l’utenza scolastica, in particolar modo della Secondaria, vista l’ubicazione a pochi passi dalla palestra in uso al plesso.

«Il patrimonio sportivo di Ceriano Laghetto si arricchisce e si amplia con un bel campo da basket realizzato nel retro palestra della scuola media – spiega il sindaco Roberto Crippa. L’impegno è sempre al massimo e quando hai dei consiglieri comunali delegati come Giuseppe Radaelli tutto diventa più semplice». Tra gli altri lavori sulle strutture sportive del plesso scolastico, presto l’amministrazione dovrà prevedere anche il rifacimento della pista d’atletica che è stata letteralmente tagliata e coperta in occasione dei lavori di ampliamento del campo da calcio dello stadio di via Stra Meda, un danno ben visibile per il quale però il comune ha già confermato l’intenzione di intervenire per il ripristino.

