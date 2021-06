SARONNO – Che bravi i ragazzi del campus estivo di Comune ed Informagiovani, che nei giorni scorsi hanno fatto la manutenzione straordinaria alle panchine di corso Italia. Per ringraziarli dell’ottimo lavoro “Gelato in corso” ed in particolare il titolare Luciano Scotellaro ha offerto a tutti un buon gelato.

Impegnati nelle opere di manutenzione una squadra degli studenti che terminato il periodo scolastico, è una iniziativa che in città si ripete ogni anno, si sono messi a disposizione per una serie di interventi ed attività di volontariato e civiche a Saronno. In questo caso l’attenzione è stata dunque rivolta all’arredo urbano del centro che necessitava di maquillage. Missione compiuta, con un bel gelato conclusivo, e la soddisfazione – per questi giovani – di essersi resi utili per rendere più bella ed accogliente la città.

(foto: i partecipanti al campus estivo intenti a sistemare le panchine di corso Italia e… a godersi il meritato gelato)

29062021