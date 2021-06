SARONNO – Due minorenni sono stati presi di mira da alcuni stranieri nei pressi dell’ex Cantoni. Uno dei due ragazzi è stato schiaffeggiato e si è visto portare via il monopattino.

L’episodio è avvenuto nelle ultime ore ed ha fatto molto discutere in città soprattutto nella frazione Cassina Ferrara che si trova nelle vicinanze della zona in cui è avvenuto il fatto. Secondo una prima ricostruzione i due minorenni si trovavano nella zona dell’ex Cantoni quando hanno incontrato gli stranieri. E’ nato uno scambio di battute con i toni sono saliti fino a quando uno dei minorenni è stato schiaffeggiato da uno degli stranieri. Prima di dileguarsi hanno strappato il monopattino al ragazzo schiaffeggiato. Ai minorenni non è rimasto altro da fare che raccontare l’accaduto ai genitori.

A metà maggio alcuni genitori avevano sollevato il problema della presenza di una baby gang che prendeva di mira gli studenti mentre nel corso dell’anno scorso alcuni ragazzi erano stati presi di mira nei pressi dell’ex Saronno Seregno.