SARONNO – “L’altra volta ci sono stati i fuochi d’artificio il primo lunedì sera della zona bianca ed anche ieri sera primo giorno con la possibilità di stare all’aperto senza mascherina. Viene spontaneo pensare che ci sia un legame con l’allentamento delle norme anticovid e gli spettacoli?”.

E’ una delle tante ipotesi fatte ieri per lo spettacolo pirotecnico visibile da Saronno prima delle 19. Qualche settimana fa i fuochi d’artificio sono stati realizzati poco prima di mezzanotte in piazza Libertà ieri i fuochi erano ben visibili, complici i nuvoloni neri, anche se realizzati nella prima serata.

Alla polizia locale di Saronno non risultano iniziative, evento o autorizzazioni concessi per lo spettacolo di ieri sera. E del resto anche quello di un paio di settimane fa era stato realizzato in modo estemporaneo. Diversi i saronnesi che si sono goduti i fuochi d’artificio una quarantina di minuti prima del maxi temporale che ieri sera si è abbattuto sulla città e il comprensorio.

(foto archivio)