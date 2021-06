VENEGONO INFERIORE – Inqualificabile episodio a Venegono Inferiore: qualcuno, nel corso della nottata fra sabato e domenica, ha preso di mira il cimitero del paese. Ma è stato identificato dai tutori dell’ordine e sarà chiamato a risponderne.

I fatti si sono dunque verificati in orario notturno quando l’uomo si è introdotto negli spazi cimiteriali scatenandosi contro le tombe: ha preso a calci i vasi con i fiori, ha danneggiato le lapidi, ha rimosso statuette. Scoperto l’accaduto, i carabinieri hanno subito avviato indagini risalendo all’autore di questo blitz, di matrice vandalica. Ora si sta facendo la conta dei danni, il Comune pensa ad una “denuncia collettiva” con relativa richiesta di risarcimento dei danni. In Municipio si stanno dunque raccogliere tutte le segnalazioni, per avere un quadro preciso riguardo ai danneggiamenti.

(foto: da Facebook, l’immagine di una delle aree cimiteriali del campo santo di Venegono Inferiore che sono state prese di mira nel corso della incursione notturna)

29062021