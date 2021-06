CARONNO PERTUSELLA – Roberto Gatti, dalla Caronnese al Sant’Angelo: un po’ a sorpresa il tecnico dei rossoblù aveva annunciato la sua intenzione di non rimanere a Caronno Pertusella, deluso dai risultati dell’ultima parte della stagione; ed ora la notizia del passaggio alla formazione del Lodigiano, altro club ambizioso.

All’Asd Sant’Angelo 1907 Gatti prende il posto di Manuele Domenicali. Per Gatti un passo indietro a livello di categoria, dalla serie D all’Eccellenza ma con l’obiettivo di un campionato di vertice, per riportare subito la squadra in D. Per Gatti l’arrivo alla Caronnese era avvenuto nel 2019, un salto direttamente della Promozione dove aveva guidato la Vergiatese alla vittoria nel campionato. A lasciare l’amaro in bocca al tecnico è stato il recente finale di annata, con la Caronnese che ha progressivamente perso quota sino a perdere contatto anche con la zona playoff. Da qui, a sorpresa, la decisione d chiudere a fine stagione il rapporto con il club di Caronno, che avrebbe invece voluto riconfermarlo.

(foto: mister Roberto Gatti)

30062021