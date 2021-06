Ceriano Laghetto: biblioteca pronta a ripartire a pieno regime

CERIANO LAGHETTO – La niblioteca civica “Cesare Parazzini” si prepara a ripartire alla grande, dopo un lungo periodo a servizio ridotto a causa delle restrizioni Covid e della temporanea indisponibilità di spazi che sono stati messi a disposizione della scuola primaria nel periodo dell’emergenza. Adesso è tutto pronto per riprendere tutte quelle attività che hanno sempre fatto della Biblioteca civica cerianese un punto di promozione culturale per tutte le età, dai bambini, ai ragazzi, agli adulti. In questi ultimi giorni, tra l’altro, è stato completato il passaggio ad un nuovo sistema di gestione della piattaforma online per rendere ancora più efficiente il servizio di interscambio tra biblioteche e fornire ulteriori servizi a tutti gli utenti.

“Stiamo già preparando la ripartenza di settembre con un programma di letture animate, laboratori ed altri appuntamenti con i quali la nostra biblioteca tornerà ad essere al centro delle attività culturali del territorio –spiega l’assessore comunale alla Cultura, Romana Campi (foto), che anticipa – dopo la chiusura estiva, programmata dal 2 al 27 agosto, la biblioteca riaprirà il 28 agosto con l’orario tradizionale di sempre e con quello che sarà il primo appuntamento della festa patronale, ovvero una speciale caccia al tesoro per il divertimento di tutti”.

30062021