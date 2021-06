Ex pulcino dell’Universal si laurea Campione d’Italia Under18 con il Genoa

SOLARO – All’Universal era arrivato dalla Rovellese, dove era stato notato per la sua abilità durante un torneo. Lui, nato a gennaio del 2003, in giallorosso ha giocato per due stagioni con i Pulcini del 2002, all’età di nove e dieci anni. Poi con la famiglia si è trasferito in Liguria ed in men che non si dica è stato preso dal Genoa, dove ha compiuto tutta la trafila del settore giovanile sino a vincere il campionato italiano Under18 con la maglia del Grifone. Si ricordano molto bene di Tommaso Bacherotti a Solaro. Ne parla il suo ex allenatore, Saverio Bottalico: «È sempre stato molto bravo, tanto che poteva tranquillamente giocare con i bambini di un anno più grandi. Oltretutto, quello dei 2002 è stato uno dei nostri gruppi più forti in assoluto. È bello vedere che un ragazzo che ha cominciato la sua formazione da noi, oggi sia protagonista in una categoria importante come l’Under18, sino ad arrivare a vincerla, tra i migliori di tutta Italia. Gli mandiamo i nostri saluti e gli facciamo i nostri complimenti. Ora ci aspettiamo di vederlo in Primavera e poi in qualche campionato importante».

30062021