GORLA MAGGIORE – Sono stati i carabinieri della Compagnia di Saronno ed i vigili del fuoco del comando di Tradate ad intervenie nella vicina Gorla Maggiore per l’incendio di una autovettura.

E’ successo oggi alle 5.30 in via Baragiola. Per cause in fase di accertamento una vettura in transito ha preso fuoco, il conducente ha abbandonato l’abitacolo prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme, ed ha dato l’allarme. L’uomo si è posto a distanza di sicurezza ed è rimasto incolume. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate intervenuti con un’autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Infine, dopo gli accertamenti del caso, la carcassa del mezzo – si trattava di una Bmw – è stata quindi rimossa con il carro attrezzi.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco del comando di Tradate nella vicina Gorla Maggiore per l’improvviso incendio della Bmw, che è andata distrutta a causa delle fiamme)

30062021