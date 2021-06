La generosità dell’InterClub di Solaro, ramazza in mano si pulisce il giardino

SOLARO – I volontari dell’InterClub Dna di Solaro si sono rimboccati le maniche nel fine settimana e hanno fatto piazza pulita, letteralmente, nel giardino della sede dell’associazione e dell’AggregaGiovani. I tifosi interisti di Solaro hanno raccolto una decina di sacchi di verde morto e hanno rimesso a modo il cortiletto dell’edificio che si trova in pieno centro paese.

Al lavoro nel fine settimana un gruppetto di interisti mossi solamente dalla voglia di mantenere in decoro la zona attorno alla sede. Non è l’unica iniziativa di profilo sociale che i volontari dell’InterClub organizzano durante l’anno, tra raccolte fondi per beneficienza e le varie fiere con la vendita di frutta per raccogliere e destinare stanziamenti a varie associazioni. C’è poi il grande appuntamento invernale con la tombolata nerazzurra dell’Epifania, sempre seguitissima e partecipatissima, che si spera di poter riproporre prontamente il prossimo anno al termine dell’emergenza sanitaria che ha un po’ rallentato le attività pur senza mai metterle in crisi.

30062021