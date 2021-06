SARONNO / CISLAGO / SOLARO – Oggi due incidenti stradali in zona. A Cislago alle 16.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa saronnese, dell’automedica proveniente da Varese e di una pattuglia dei carabinieri per un tamponamento fra due auto avvenuto in via Dante Alighieri: un 42enne ha avuto bisogno di cure mediche, non ha comunque riportato gravi lesioni. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Alle 16.45 a Solaro scontro auto-moto in via Rovereto, dove per consentire i soccorsi il traffico è stato temporaneamente deviato su altre direttrici. Sul posto la polizia locale solarese ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Saronno, ha riportato comunque solo lievi lesioni.

Stamane alle 6.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa in via Don Minzoni a Saronno, per un malore: un uomo di 36 annni è stato trasportato in ospedale, ma si è ben presto ripreso.

(foto archivio)

30062021