CISLAGO / LAZZATE – “Sono stupito dalle dichiarazioni di Samuele Astuti su Pedemontana. Sino ad oggi sembrava fosse un esperto di vaccini e tamponi, dato che da dodici mesi a questa parte non faceva che parlare d’altro, neanche se fosse un virologo; ma ecco che ora, colpa forse della mancanza di notizie estive sui giornali, lo vediamo riciclarsi prontamente come esperto di Pedemontana. Probabilmente non è esperto di nulla”. Così il vicecapogruppo leghista a Palazzo Pirelli, Andrea Monti, che è anche assessore a Lazzate replica ai rilievi del consigliere regionale piddino del Varesotto sul tema di Pedemontana.

Aggiunge Monti: “Detto questo, io non ho mai dichiarato, come lui mi attribuisce, che i lavori di Pedemontana stiano procedendo in tempi ragionevoli. Semplicemente, dato che io ero presente all’audizione che si è tenuta al Pirellone mentre non ricordo di avere visto Astuti, ho riportato il cronoprogramma che è stato presentato dai vertici di Pedemontana che asseriva che l’apertura dell’autostrada è prevista per la fine del 2025”.

“Su Pedemontana”, incalza Monti, “Astuti ripete il solito mantra di luoghi comuni, dimenticando che il progetto è stato approvato in Conferenza di servizi da tutti i sindaci, compresi quelli del Pd. Ancora, la defiscalizzazione e l’opera che giova della Legge Obiettivo è stata sostenuta da tutti i Governi di tutti i colori, Pd incluso”. “Capisco che il Partito democratico si sia messo in testa di cavalcare questo tema solo per l’imminente campagna elettorale, ma ciò dà la misura della serietà del modo di fare politica di Astuti e dei suoi compagni. Pedemontana non è affatto un progetto vecchio, è atteso da decenni e lo stiamo portando avanti. La Sinistra se ne faccia una ragione”, conclude Monti.

In zona Pedemontana sfiora Cislago e passa per Lazzate, manca il tratto verso la Bergamasca.

30062021