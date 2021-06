SARONNO – Si è aperto ieri il cantiere di Saronno Servizi in via Bossi per riparare la conduttura fognaria che ha provocato un cedimento nell’asfalto lo scorso 14 giugno.

Si tratta di un intervento decisamente complesso non solo per la zona in cui si è aperta la voragine ma anche per la profondità della rete fognaria, a 5 metri in quel tratto, e per il diametro della conduttura danneggiata che è di 80 centimetri.

E’ stata dunque necessaria, dopo i primi sopralluoghi, un’attenta progettazione ma soprattutto è stato necessario reperire il materiale e le nuove tubazioni. Nel frattempo l’arteria per motivi di sicurezza è rimasta chiusa alla circolazione con qualche lamentela da parte dei residenti e degli ambulanti del mercato settimanale del mercoledì che sono stati spostati in via Reina, registrando un calo di affari.

Salvo imprevisti e problemi legati al meteo il cantiere dovrebbe concludersi entro il fine settimana quindi questo dovrebbe essere l’ultimo mercoledì con gli stand in via Reina invece che in via Bossi.

