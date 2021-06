SARONNO – Due incidenti stradali ieri nel tratto locale dell’ex statale Varesina, alla periferia di Saronno. In nottata alle 22.30 intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e di una ambulanza della Croce rossa saronnese per un tamponamento fra due auto. Ad avere bisogno di cure mediche sono stati due uomini, di 35 e 51 anni, che hanno riportato lesioni lievi e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale di piazza Borella. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità. L’incidente stradale si è verificato alla rotonda dell’ex Varesina all’incrocio con la tangenziale di via Parma.

Tamponamento fra due auto sempre sull’ex Varesina, in quel tratto viale Europa, alle 17: è stata medicata una donna di 68 anni dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, sul posto anche la polizia locale.

(foto archivio: polizia locale lungo l’ex Varesina nel tratto di Saronno in occasione di un precedente intervento)

30062021