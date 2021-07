CARONNO PERTUSELLA – Nuovo ingresso in casa Caronnese: si tratta di Luigi Bellorini che andrà a ricoprire il ruolo di club manager della juniores nazionale. Dopo aver iniziato la carriera da dirigente al Fagnano Olona, Bellorini ha proseguito il suo percorso ai Soccer Boys e quindi a Cairate ricoprendo lo stesso ruolo. Bellorini si lega poi alla Cedratese dove ha ricoperto il ruolo di dirigente (facendo parte anche del consiglio di amministrazione) ed è stato responsabile degli allievi categoria elite.

Ecco le sue parole da nuovo responsabile del club rossoblù: “Sono felicissimo di essere qui e far parte di questo progetto, ringrazio la famiglia Reina, il CdA della Caronnese e il direttore generale Ferrara per avermi voluto. Il progetto è importante e ambizioso e posso dire di essere molto contento. Io non vedo l’ora di iniziare”.

(foto: il nuovo club manager della formazione juniores nazionale della Caronnese calcio, Luigi Bellorini)

01072021