SARONNO – Addio auto, multe salate e un bel po’ di pratiche burocratica da assolvere: non sarà indolore ed economico per il 60enne saronnese fermato stamattina dalla polizia locale in via Roma tornare al volante della propria Ford Fiesta.

Nella mattinata l’uomo è incappato in un controllo degli uomini del comando di piazza Repubblica organizzato in via Roma. Controllando i documenti della vettura e del 61enne gli agenti hanno scoperto diverse irregolarità. L’auto ad esempio era priva di copertura assicurativa e il conducente era al volante malgrado gli fosse stata ritirata la patente. Così sono scattate sanzioni amministrative che gli costeranno nella peggiore delle ipotesi 6 mila euro. Non solo. La vettura è stata posta sotto sequestro per l’assenza di assicurazione e a fermo per la mancanza di patente del conducente.

Insomma come detto passerà del tempo prima che l’uomo e la sua auto siano autorizzati a tornare, dopo aver pagato l’assicurazione, a circolare sulle strade saronnesi.

(foto archivio)