SARONNO – Dopo le tante difficoltà nei momenti peggiori dell’emergenza coronavirus, la Rari nantes Saronno sta ripartendo e raccoglie fondi per sostenere le proprie attività, obiettivo arrivare a 10 mila euro.

La società lo sta facendo sulla piattaforma Gofundme.com. Ecco il messaggio allegato da parte del club saronnese.

La società Rari Nantes Saronno, da 43 anni, è un punto di riferimento per circa 250 soci tesserati nei vari settori, oltre che per la città di Saronno.

Durante quest’anno e mezzo di emergenza sanitaria, abbiamo affrontato sfide davvero faticose: la chiusura degli impianti nel primo lockdown ci ha costretti ad una lontananza forzata per la quale siamo stati costretti a reinventarci. Grazie alle varie attività organizzate da remoto e le diverse iniziative virtuali siamo riusciti, però, a rimanere tutti uniti.

La pandemia ci ha nuovamente messi alla prova, costringendoci ad interrompere una seconda volta quel poco di normalità che avevamo riconquistato nei mesi estivi, fino ad un’ulteriore chiusura della nostra piscina. Nonostante queste criticità, non ci siamo fermati! La maggior parte delle attività sono state garantite presso altri impianti sportivi che hanno necessariamente comportato un grande dispendio economico. Finalmente, da poco, siamo tornati a casa, ripartendo con entusiasmo e grande voglia di nuotare tutti insieme. Per continuare a fronteggiare le difficoltà economiche causate da questo pesante periodo ed auspicare un celere ritorno alla normalità, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Grazie alla partecipazione di alcuni nostri atleti ed allenatori, vi chiediamo di supportarci in questa nuova sfida!

01072021