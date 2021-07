SARONNO – Finita “ufficialmente” ieri la stagione sportiva 2020-2021 e allo stesso tempo si è conclusa la straordinaria esperienza del presidente Alessandro Pizzi al Cral Lombardia, che ha guidato per ben otto stagioni.

“Ancora una volta vogliamo esprimere il nostro più sincero grazie per la grande disponibilità e per notevole lavoro svolto nelle ultime otto stagioni. E un grande in bocca al lupo per il loro futuro incarico nella nostra associazione, qualunque esso sia” dicono da Aia Varese. Sia Pizzi che Dall’Aglio sono volti “storici” di Aia Saronno, l’associazione degli arbitri di calcio dove continueranno a “prestare servizio” fornendo la loro collaborazione e mettendo ad disposizione la loro esperienza.