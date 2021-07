Maltempo in zona, a Lomazzo caduta grossi rami

SARONNO / LOMAZZO – I previsti, violenti ed improvvisi temporali che negli ultimi giorni si sono verificati in zona si sono lasciate alle spalle diversi danni soprattutto al verde pubblico. A Lomazzo nel parco di via Cavour la caduta di alcuni grossi rami: è intervenuto il personale dell’Amministrazione comunale per perimetrare l’area con il nastro bianco e rosso, e fare poi seguire l’intervento per la rimozione dei rami con, da parte del Comune, un invito alla prudenza ai cittadini che frequentano il giardino pubblico.

I vigili del fuoco dei vari comandi della provincia di Varese sono stati impegnati per diverse richieste causa la forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Sono stati registrati una cinquantina gli interventi di soccorso tecnico urgente per tagli di piante e per allagamenti. L’area maggiormente colpita dai forti temporali è stata quella dell’alta provincia di Varese.

(foto: i rami caduti nel parco di via Cavour a Lomazzo)

01072021