SARONNO – Ciclista investita da un’auto questa mattina a Saronno: è successo alle 10.35 in via Doberdò e sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il tutto per prestare aiuto alla ciclista, una donna di 54 anni, che si è comunque ben presto ripresa. E’ stata accompagnata all’ospedale cittadino per essere medicata, non ha riportato gravi lesioni. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso, al fine di chiarire le cause dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Altro intervento, sempre a Saronno stamane alle 7.35, dell’ambulanza in via Piave per un malore; è stato soccorso un uomo di 60 anni, non è grave.

Lieve infortunio sul lavoro invece a Turate in una fitta di via Dante; oggi alle 9.40 una ambulanza della Croce azzurra di Cadorago ha soccorso un uomo di 42 anni, non è grave.

(foto archivio: intevento di carabinieri e ambulanza per un precedente intervento sul territorio)

01072021