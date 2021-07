TURATE – Tragedia la scorsa notte lungo l’autostrada A8 Milano-Varese: all’altezza di Legnano un incidente stradale nel quale ha perso la vita un 22enne di Turate, Giacomo Frigerio. Il sinistro si è verificato all’1.10 nel tratto fra l’uscita legnanese e los svincolo della A9 che di trova già in territorio di Origgio. A quanto pare Frigerio procedeva in direzione sud al volante di una Fiat Panda e solo a bordo, quando si è verificato lo scontro con una Smart sulla quale c’erano una ragazza di 22 ed una di 21 anni. I mezzi si sono ribaltati: all’arrivo dei soccorsi il turatese è apparso in fin di vita e non c’è stato modo di salvarlo. Per le due ragazze, invece, solo lievi contusioni; sono state medicate in ospedale.

Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco con due ambulanze della Croce rossa di Legnano e l’automedica, oltre alle pattuglie della polizia stradale, i cui agenti hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

01072021