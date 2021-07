UBOLDO – Troppo alcol, è “saltata” una patente di guida: questo l’esito dei controlli eseguiti nei giorni scorsi dalla polizia locale del comando unificato di Uboldo Origgio sulle strade dei due paesi. In particolare nella zona di periferia, via per Origgio in territorio uboldese dove in passato si sono registrati diversi incidenti anche di notevole gravità ed in altre zone dei due paesi. A finire nei guai il conducente di un suv Nissan, sottoposto all’alcol test la scorsa settimana dopo un tamponamento avvenuto in via Dell’Acqua, quando si era scontrato con una Ford. C’erano stati molti danni ed il guidatore del suv era stato sottoposto al controllo: sono quindi pervenuti i risultati che hanno evidenziato un tasso alcolemico di quattro volte superiore al massimo consentito per chi si mette al volante.

La sanzione è stata quella della revoca della patente: dovrà rifarla ex novo.

(foto: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio)

