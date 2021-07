SARONNO – “Con il proseguimento dei lavori in via Roma sul lato nord sarà necessario inibire l’accesso ai passi carrai (compresi tra via Guaragna e via Manzoni) per il tempo necessario all’esecuzione di alcune opere previste in progetto. Infatti, a differenza di quanto già realizzato nel lato sud di via Roma, il lato nord è interessato dalla presenza della pavimentazione della pista ciclabile e del marciapiede anche in corrispondenza dei passi carrai. Ciò implica necessariamente l’interdizione dell’accesso in questi ultimi almeno durante le rispettive fasi di lavorazione”. Lo comunica, con una nota, l’Amministrazione civica.

Di seguito si riporta uno schema dei periodi di chiusura (fatto salvo eventuali sospensioni dei lavori dovute ad avverse condizioni meteorologiche) al transito veicolare dovuti fondamentalmente alle tre principali categorie di lavori che servono per ultimare l’opera in altrettanti fasi distinte:

A – formazione di marciapiede lato nord

1 – Nel periodo dal 5 luglioi al 16 luglio sarà progressivamente vietato l’accesso ai passi carrai sul lato nord di via Roma tra Guaragna e Visconti per consentire i lavori di pavimentazione del marciapiede in masselli autobloccanti.

2 – Nel periodo dal 19 luglio al 30 luglio sarà progressivamente vietato l’accesso ai passi carrai sul lato nord di via Roma tra Visconti e Manzoni per consentire i lavori di pavimentazione del marciapiede in masselli autobloccanti.

3 – La data e la durata precisa dei divieti di accesso saranno rese note ai residenti mediante affissione di cartelli informativi in prossimità di ogni singolo passo carraio al momento del bisogno; in ogni caso il divieto di accesso al singolo passo carraio avrà una durata non superiore a due giorni.

4 – Nel periodo dal 5 luglio al 30 luglio non sono previste chiusure o deviazioni stradali di Via Roma (e strade confinanti) se non per situazioni occasionali e di brevissima durata.

B – formazione di pista ciclabile lato nord

1 – Nel periodo dal 26 luglio al 6 agosto – in parziale concomitanza con i lavori di formazione del marciapiede lato nord tra Visconti e Manzoni – si inizierà ad effettuare la posa dei cordoli in granito a delimitazione della pista ciclabile partendo da via Guaragna. Pertanto anche in questo caso sarà progressivamente vietato l’accesso ai passi carrai sul lato nord di via Roma tra Guaragna e Manzoni.

2 – i lavori di completamento della pista ciclabile (pavimentazione in cls drenante) sono subordinati alla disponibilità della fornitura del materiale che risulta essere colorato nell’impasto. Potrebbe quindi essere più conveniente posticipare il lavoro nell’ultima settimana di agosto.

3 – La data e la durata precisa dei divieti di accesso saranno rese note ai residenti mediante affissione di cartelli informativi in prossimità di ogni singolo passo carraio al momento del bisogno; in ogni caso il divieto di accesso al singolo passo carraio avrà una durata non superiore a due giorni.

4 – Nel periodo dal 30 luglio al 6 agosto sono previste chiusure e deviazioni stradali di via Roma. Maggiori dettagli su tempi e modalità di chiusura saranno forniti in tempo utile tramite gli usuali canali di informazione e segnaletica di indicazione e preavviso in cantiere.

C – asfaltatura di via Roma

1 – Per i lavori di asfaltatura di via Roma (tutta la tratta interessata dal cantiere da Via Guaragna a Via Manzoni) sarà necessaria una ulteriore settimana lavorativa. Durante tale ultima settimana lavorativa si prevede la chiusura di Via Roma e parzialmente anche di Via Visconti. Maggiori dettagli sui giorni di chiusura stradale saranno forniti in tempo utile tramite gli usuali canali di informazione.

