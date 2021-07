SARONNO/SARONNESE – Variegata la proposta anche questo fine settimana; dalla festa della ceramica del museo Gianetti di Saronno, al teatro di Caronno Pertusella con l’attrice comica Rita Pelusio nel divertente spettacolo “Eva – storia di una costola”.

Venerdì 2 Luglio

SARONNO – Alle 18, al museo della ceramica Gianetti di via Carcano 9, inaugurazione della “Festa della ceramica – seconda edizione” e della mostra “Contact MMXX”. Maggiori informazioni al sito internet www.museogianetti.it.

Gerenzano – Il parco dei Mughetti propone “Camminate crepuscolari” un appuntamento per scoprire la magia del tramonto accompagnati da una guida naturalistica con ritrovo alle 20, in via san Giacomo con un percorso di 6,5 km. La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria al numero 0296951181 o via email [email protected]. Le escursioni sono adatte a tutti, sono richiesti abbigliamento e scarpe adeguati, in caso di maltempo la camminata verrà annullata.

SARONNO – Alle 21.30, nel cortile di casa Morandi in viale Santuario, prosegue la rassegna “Cinema sotto le stelle” con la pellicola vincitrice di tre premi oscar “Nomadland”. Info al sito www.cinemasaronno.it.

Sabato 3 Luglio

SARONNO – L’associazione “Cantastorie Saronno” in continuità con il gruppo “Chiese aperte”, organizza visite guidate con i propri volontari e i ragazzi del Liceo Legnani alla chiesa di san Francesco dalle 15 alle 19. Ingresso ad offerta libera per i restauri e solo su prenotazione al sito www.cantastoriesaronno.it.

LIMBIATE – Un week-end sotto le stelle in piazza Aldo Moro con due serate organizzate dalla “Libera associazione anziani e pensionati Villaggio Giovi” con il patrocinio del comune. Un un programma adatto a tutte le età con: cibo, musica ed intrattenimento per due giorni di festa e convivialità sotto le stelle. A partire dalle 19.30 si potrà cenare con un ricco ed accurato menù di carne, mentre la domenica sarà interamente dedicata al “Cuban party” con un menù di pesce e tanti balli. Maggiori informazioni al sito www.comune.limbiate.mb.it.

ORIGGIO – Alle 21, al parco di villa Borletti in via Dante Alighieri 63, l’associazione culturale “Hesperia” in collaborazione con il comune presentano il concerto per violino e pianoforte. L’evento è ad ingresso libero con disponibilità posti limitata, maggiori informazioni al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Domenica 4 Luglio

LOMAZZO – Alle 20.30 la biblioteca di Rovellasca organizza “Una notte da gufi” al centro Biodiversità del parco Lura di via Brianza a Lomazzo, con presentazione del libro “Il volo rapito” con gli autori Raffaella Maniero e Marco Mastririlli. Alle 21.45 passeggiata nel bosco per ascoltare i rapaci. Info al sito internet www.comune.rovellasca.co.it, numero 0296961844.

CARONNO PERTUSELLA – Alle 21, al cinema teatro di via Adua 119, va in scena “Eva – Diario di una costola” spettacolo teatrale di e con Rita Pelusio per la regia di Marco Rampoldi. Info al sito www.comune.caronnopertusella.va.it.